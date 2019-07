Frisch sanierte B-96-Böschung schon wieder hin

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Es muss nicht immer Starkregen sein wie am 29. Juni 2017, der zu Überschwemmungen führte und massive Schäden an Gebäuden und Straßen anrichtete.

Vorige Woche reichte bereits ein halber Liter Niederschlag, der einen Teil der Arbeit an der B 96-Böschung, Auffahrt Richtung Berlin in Germendorf wieder zunichte machte. Teile der gerade frisch sanierten Böschung spülte der geringe Regen wieder den Abhang hinunter.

Jetzt muss nachgebessert werden. "Was ist das für eine unzureichende Planung der Behörden", fragt sich der Germendorfer Busfahrer Matthias Ewald. Angesichts der recht großen versiegelten und abschüssigen Straßenfläche, erkenne doch schon der Laie, dass dort bei Regen eine Menge Wasser genau in die Richtung fließe, wo die 2017 beschädigte Böschung gerade frisch saniert worden sei. Da sei offenbar falsch geplant und Geld unnötig verbrannt worden. Es hätten entweder sofort provisorische Wasserableitungen wie bei der Böschungssanierung an der Abfahrt Oranienburg Nord geschaffen werden müssen. Noch besser wäre es gewesen, so sagen Baufachleute, gleich Borde zu setzen, um das Wasser in geordnete Bahnen zu lenken. "Wir arbeiten an einer Lösung", sagte dazu am Mittwoch Hans-Jürgen Otte vom Landesbetrieb Straßenwesen. Provisorisch wurde dort jetzt ein Asphaltbord geschaffen. Anfallendes Wasser wird über Drainagerohre abgeleitet.