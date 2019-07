"Mittelzentrum machen wir längst"

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Als historisches Datum bezeichnet Bürgermeister Frederik Bewer den Tag, als Angermünde in der neuen Landesplanung Berlin-Brandenburg als Mittelzentrum eingestuft wird. "Es ging aber nie darum, dass Angermünde unbedingt Mittelzentrum werden will, sondern, dass wir das längst machen und schon seit Jahren Umlandfunktionen eines Mittelzentrums erfüllen", betont Frederik Bewer. Gerade deshalb hat er sich persönlich so sehr für eine Einstufung eingesetzt, die im ersten Entwurf der Regionalplanung gar nicht vorsehen war. Er hat es zur Chefaufgabe und wichtigstem Ziel seiner Amtszeit gemacht.

25 000 Einwohner gefordert

Einziges Kriterium, das Angermünde zur Einstufung als Mittelzentrum fehlte, war die Mindest-Einwohnerzahl von 25 000. Dabei ist Angermünde als Verkehrsknotenpunkt Drehkreuz für die gesamte Uckermark, hat als Schulstandort und bei verschiedenen Versorgungsfunktionen ein Einzugsgebiet, das über die Stadt und die Ortsteile hinaus auch bis ins Amt Oder-Welse, die Ämter Joachimsthal und Oderberg-Britz-Chorin hinausreicht, unterhält bereits Verwaltungskooperationen mit diesen Nachbarn. "Wir beweisen schon lange, dass wir als Mittelzentrum gut funktionieren, auch ohne die geforderte Einwohnerzahl", so Bewer. Das hat er in Gesprächen mit Ministerien und im Landtag immer wieder betont. "Es ging mir nicht ums Geld. Ich wollte, dass Angermünde eine Chance bekommt."

Denn ohne Mittelzentrum würde das Land eine weitere Entwicklung der Infrastruktur ablehnen, ob es um Ausweisung von Bauland, Einzelhandelsflächen, Gewerbeansiedlungen oder Schulentwicklungsplanung geht. Laut Landesplanung seien weiterführende Schulen wie Gymnasien und Oberschulen nämlich vorrangig in Mittelzentren anzusiedeln. Die hartnäckige Penetranz, das Klinkenputzen und das Bemühen um solidarische Unterstützung der Uckermark-Nachbarstädte hat sich gelohnt. Vor allem Prenzlau hat Angermünde leidenschaftlich unterstützt.

Mehr Geld bekommt Angermünde nun trotzdem. 800 000 Euro sind es jährlich, die ab 2020 die Stadtkasse füllen, und zwar im Gegensatz zu allen anderen Landeszuweisungen ohne Abgaben an den Landkreis. Damit könne man in Angermünde einiges mehr bewegen. Das Geld müsse für Aufgaben eines Mittelzentrums investiert werden, doch davon profitieren auch die Einwohner. Für die neue Stadtverordnetenversammlung ist es eine große Herausforderung, gemeinsam mit der Verwaltung Ideen und Konzepte zu entwickeln, freut sich Wolfgang Krakow als Vorsitzender der SVV. "Frederik Bewer hat zum richtigen Zeitpunkt das Richtige für Angermünde getan. Es kommen wirklich schon sehr viele gute Ideen aus der Verwaltung, die wir als Abgeordnete nicht von vornherein in Frage stellen und blockieren sollten, nur weil sie aus dem Rathaus kommen, sondern sie gemeinsam offen darüber diskutieren. Dafür will ich in den Fraktionen eine Lanze brechen. Es wäre schlimm, wenn die Verwaltung nicht vordenkt", meint Wolfgang Krakow.

Schulen, Bahn und Bauen

Zu den Schwerpunkten gehören die Erweiterung der Schullandschaft, die Entwicklung der Infrastruktur im Zuge des Bahnausbaus Berlin-Stettin und innerörtliche Erschließung von Bauland.