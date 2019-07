MOZ

Buckow (MOZ) Jahrgangstreffen an der Kirchpforte: Am Wochenende haben in Buckow 14 Christen ihrer Konfirmation gedacht, die vor 50 Jahren stattgefunden hatte.

Über ein Wiedersehen mit den Jahrgangskameraden freute sich Doris Kirschke (geb. Schulz), Petra Kerzel (geb. Losansky), Doris Petsch (geb. Ludwig), Ursula Bartke (geb. Ulrich), Margitta Krause (geb. Schulz), Margret Reischert (geb. Görsdorf), Sabine Schulz (geb. Schulze), Manfred Helm, Harald Müller, Inge Knebel (geb. Mogel), Norbert Prell, Doris Schiemann, Werner Lamm, und Günter Sprecher.

Den Jubiläumsgottesdienst hielt der Pfarrer der Kirchengemeinde Buckow-Glienicke, Gerd Linden. Am 11. August, gibt es in Lindenberg eine Silberne Konfirmation.