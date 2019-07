Titel für Enrico Elsholz

MOZ

Neuenhagen Die Behindertenkegler der SG Rot-Weiß Neuenhagen waren auch bei der Deutschen Meisterschaft auf der Scherebahn in Morbach (Rheinland-Pfalz) sehr erfolgreich.

Enrico Elsholz erwischte dort einen besseren Tag als bei der Deutschen Meisterschaft auf der Bohlebahn in Stralsund. Er holte seinerzeit bei den vollblinden Männern den vierten Platz. Sieben Holz fehlten für einen Podestplatz. Elsholz konnte diesmal alle bezwingen und den Meistertitel im Einzel der vollblinden Männer gewinnen. Vereinskollege Roland Bartelt erreichte in seiner Wettkampfklasse der stark sehbehinderten Männer den 4. Platz hinter drei ausgemachten Scherekeglern.

Die Mannschaft von der SG Chemie Wolfen, in Stralsund landete sie auf Platz drei, in der auch Enrico Elsholz und Roland Bartelt kegeln, machte es spannend bis zum letzten Wurf. Am Ende konnte sie sich über den Titel freuen. Dabei hatte die Mannschaft am Ende bei viermal 100 Schub in die Vollen lediglich zehn Holz Vorsprung auf die zweitplatzierte Vertretung aus Gelsenkirchen (reine Scherekegler). Roland Bartelt sagt dazu: "Dabei hatten wir die Gelsenkirchener nicht so stark wie die drittplatzierten Magdeburger eingeschätzt. Am Ende hatten wir sogar noch Glück, denn die Gelsenkirchener wären fast noch an uns vorbeigezogen. Deshalb waren wir umso glücklicher, dass wir den Deutschen Mannschaftsmeistertitel erringen konnten."

Am Wochenende geht es erneut nach Morbach. Am Sonnabend und Sonntag geht es in Rheinland-Pfalz um die Meistertitel in der Disziplin Classic.