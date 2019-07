Der Tod des Anti-Terror-Kämpfers

Dietrich Schröder

Gorzów (MOZ) Tragisches Finale eines Trinkgelages – Der Chef der Antiterroreinheit fiel aus dem Fenster." Mit dieser ungewöhnlichen Schlagzeile berichtete Polens größte Boulevardzeitung "Fakt" vor einem Jahr über einen noch ungewöhnlicheren Vorfall.

Ein Führungskräfte-Treffen der Polizei aus Brandenburgs polnischer Nachbarregion Lebuser Land wurde durch einen Todesfall überschattet.

In der Nacht zum 21. Juni 2018 war der 47-jährige Polizeihauptmeister Adam Pawlak tot aufgefunden worden. Er lag neben der Eingangstreppe des Ferienheims im Ostseeort Swinemünde, in dem das Treffen stattfand. Zunächst schien die Sache klar: Medien berichteten, dass am Abend der Alkohol in Strömen geflossen sei. Adam Pawlak müsse – offenbar stark alkoholisiert – aus einem Fenster gefallen sein.

Der Vorfall hatte extreme Konsequenzen: Schon am nächsten Tag entband Polens Innenminister Joachim Brudzinski den Kommandeur der Wojewodschaftspolizei, Jaroslaw Janiak, und dessen Stellvertreter von ihren Posten. Weil sie ihre Aufsichtspflichten verletzt hätten.

Doch damit nicht genug: Zwölf weitere führende Beamte wurden suspendiert, darunter auch der Chef der Polizei im Kreis Slubice, Jacek Gralak. Angeblich sollen sie sich einer Alkoholkontrolle entzogen haben, die am Morgen nach dem Todesfall stattfand. Erst später stellte sich heraus, dass eine Stettiner Staatsanwältin schon in der Nacht Blutproben der Beamten angeordnet hat.

Brandenburger Polizisten, die die Kollegen von gemeinsamen Tagungen oder Einsätzen kannten, reagierten betroffen "So ein Vorgehen ohne vorherige Untersuchung wäre in Deutschland nicht möglich", sagte einer von ihnen unserer Zeitung. Doch Polens damaligen Innenminister Brudzinski – der als enger Vertrauter des PiS-Parteichefs Jaroslaw Kaczynski gilt – wollte offenbar ein Exempel statuieren. "Dem Ansehen der Polizei wurde hoher Schaden zugefügt", erklärte der 50-Jährige.

Zwölf Monate später hat die Affäre einen unerwarteten Verlauf genommen. Ex-Innenminister Brudzinski ist seit kurzem für die PiS Abgeordneter im Europaparlament an. Die Staatsanwaltschaft in Stettin dagegen hat die Todesursache von Adam Pawlak noch immer nicht aufgeklärt. "Seine Verletzungen waren typisch für einen Sturz aus größerer Höhe. Doch damit ist nicht gesagt, dass sie auch die Todesursache waren." Dies war alles, was die Staatsanwältin Joanna Biranowska-Sochalska am ersten Jahrestag des Vorfalls erklärte. Die Ermittlungsfrist wurde um zwei Monate verlängert.

Gesundheitliche Probleme

Bereits im Herbst hatten Medien spekuliert, dass das Geschehen anders abgelaufen sein könnte. Dass ihr Mann kaum Alkohol getrunken habe, hatte die Witwe von Adam Pawlak schon nach dessen Tod erklärt. Das Internet-Portal "Wirtualna Polska" fand zudem heraus, dass Pawlak mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, die er überspielt haben soll, weil er sonst seinen Job als Chef der Antiterror-Einheit verloren hätte. "Er könnte auch einfach nur ohnmächtig geworden sein, als er ein Fenster öffnete und herausfiel", spekulierte das Medium.

"Inzwischen sieht es so aus, als ob es der Staatsanwaltschaft nicht in erster Linie darum geht, den Tod von Adam Pawlak aufzuklären, sondern das Verhalten des Innenministers zu rechtfertigen." Das vermutet der Journalist Zbigniew Borek, der den Fall für die regionale Zeitung "Gazeta Lubuska" verfolgt.

Zwölf der 14 damals geschassten Beamten haben die Polizei mittlerweile verlassen. Weil sie andere Jobs fanden oder das Pensionsalter erreichten. Ex-Kommandant Jaroslaw Janiak ist bei der Stadt Gorzów als Aufsichtsbeamter für städtische Firmen tätig und erhält außer seiner Polizei-Pension ein gutes Gehalt.

Mindestens neun der suspendierten Polizisten haben vor Gericht Klagen gegen ihren Dienstherrn, den Hauptkommandeur der polnischen Polizei, eingereicht. Nachdem einige von ihnen in erster Instanz Recht erhielten, gingen die Verfahren in höhere Instanzen. "Der Fall ist noch immer schlecht für das Ansehen der Behörden", meint Zbigniew Borek. "Aber inzwischen deshalb, weil er nach einem Jahr nicht aufgeklärt werden konnte."