Hobeln bis die Späne fallen

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Ritsch, ratsch. Am Geräusch des Hobels erkennen die Fachleute schon, ob er richtig angesetzt wurde und nicht zu tief in die Fasern schneidet. Fein wie Papier sollen die Späne sein, erklären Florian Genzke und Falco Schmidt. Die Lehrlinge in der Tischlerei Nimz zeigen Kindern ihr traditionelles Tischlerhandwerk und lassen sie auch selbst Hand anlegen. Die Angermünder Tischlerei beteiligt sich in diesem Jahr wieder an der kostenlosen Ferienaktion Agenda-Diplom und zeigt interessierten Kindern den Weg vom Holzstammes zum Möbelstück. Insgesamt vier Ferien-Veranstaltungen bietet das kleine Familienunternehmen, das acht Mitarbeiter, darunter die beiden Auszubildenden beschäftigt. "Wir wollen etwas für Kinder in unserer Stadt tun und hoffen andererseits, auch Interesse und Verständnis für Handwerksberufe zu wecken und wollen zeigen, wie viel Arbeit in einer Tür steckt, die Kinder nur aus dem Baumarkt kennen", sagt Sandra Nimz, die mit ihrem Bruder Sven die Tischlerei betreibt. Anton (11); Ben (11) und Malte (9) sind begeistert. "Ich war voriges Jahr auch schon hier und es ist trotzdem wieder interessant."