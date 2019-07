Ausstellung gliedert in drei Sektionen

Gabriele Rataj

Buckow, Märkische Schweiz (MOZ) Das in Blau und Weiß gehaltene Schild zum sichtbaren Anbringen im Außenbereich ist in der Naturparkverwaltung bereits eingetroffen. Es weist darauf hin, dass die ständige Ausstellung zum Naturpark Märkische Schweiz mit EU-Unterstützung und kofinanziert durch das Land Brandenburg umgestaltet wird. Davon aber sieht der Außenstehende beziehungsweise gegenwärtige Besucher des Schweizer Hauses in der Lindenstraße 33 aktuell noch nichts.

Mit deren inhaltlicher Ausformung und Abstimmungen ist derzeit unter anderem Henriette Subklew aus der Naturparkverwaltung betraut. Künftig werde sich die Schau in drei Bereiche oder Sektionen gliedern, kann sie anhand von Skizzen zeigen, die sich zum einen mit der Vergangenheit, zum anderen mit der Gegenwart und schließlich mit dem Planen eigener Exkursionen in die verschiedenen Regionen des Naturparks verbinden lassen.

Im vorderen, dem Eingangsbereich des Erdgeschosses, wird voraussichtlich ein hölzernes Relief die Entstehungsgeschichte in der jüngsten Eiszeit verdeutlichen, erklärt die junge Frau. Mittels Beamer könnten darauf die wechselnden Phasen jener Jahre auf das Modell projiziert werden.

Exkursion und Nachhaltigkeit

In der zweiten Sektion sollen später vier sogenannte Lebensraum-Tische die vier im Naturpark auch vorherrschenden Lebensräume Wald, Gewässer, Moore und Offenland mit Trockenrasen, Wiesen und Hecken darstellen. In dem Bereich sollen Besucher den großen Artenreichtum der Märkischen Schweiz erkennen können, um Lust aufs Loswandern zu bekommen.

Das dritte, das Expeditionssegment, soll nicht nur das Planen interessanter Rad- und Wanderrouten ermöglichen. Dort fließt zugleich der Nachhaltigkeitsgedanke ein, indem Touren beispielsweise zu regionalen Erzeugern führen, Rad-Ausleihstationen einbezogen werden, auf örtliche touristische Besonderheiten orientiert wird und mehr.