Eberswalde (MOZ) Die Stiftung WaldWelten hat am Mittwoch von der Krombacher-Brauerei einen Scheck in Höhe von 2500 Euro überreicht bekommen. Mit dieser Spende würdigte die Firma das Engagement der Stadt Eberswalde und der Hochschule für nachhaltige Entwicklung, die sich in der gemeinsamen Stiftung bereits seit Oktober 2010 dafür stark machen, die waldbezogene Wissenschaft und und die Klimaforschung zu fördern. Zudem setzen sich die beiden Partner in ihrem mehr als 140 Hektar großen Stiftungswald für die öffentliche Umweltbildung und Umwelterziehung ein. "Auch wir sind uns unserer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst", erklärte Außendienstmitarbeiter Timo Köhler bei der Übergabe. Die inhabergeführte Privatbrauerei habe 2003 eine Spendenaktion ins Leben gerufen, die bislang drei Millionen Euro erbracht habe.

Die Stiftung WaldWelten hatte sich Ende vorigen Jahres beworben – und kam jetzt zum Zuge. "Wir freuen uns wie Bolle und werden das willkommene Geld in unsere Umweltbildungsaktivitäten stecken", sagte Veronika Brodmann von der Geschäftsführung der Stiftung.