Strom der Fahrzeuge hat Vorrang

Schwedt "Es gibt an der Berliner Straße nahe Nordcenter nur eine Ampel. Die Autos fahren wahnsinnig schnell. Kann man die Straße nicht verkehrsberuhigter machen?" Das fragt Christine Wendler. Amtsleiter Thomas Ziesche aus der Stadtverwaltung antwortet: "An der Berliner Straße befindet sich eine Ampel an der Musikschule, eine Querungshilfe in Höhe des Lidl-Marktes sowie die von der Leserin erwähnte Ampel in Höhe des Nordcenters. Es ist nicht beabsichtigt, weitere Ampelanlagen zu installieren oder sonstige bauliche Veränderungen vorzunehmen wie den Einbau von Fahrbahnkissen oder Fahrbahneinengungen, um den Verkehr zu verlangsamen." Die Berliner Straße sei nun einmal eine der Hauptverkehrsadern von Schwedt, die viel Durchgangs- und Anliegerverkehr aufnehmen müsse. Sie benötige eine gewisse Durchlässigkeit, sonst komme der Verkehr immer wieder ins Stocken und könne nicht fließen, argumentiert Ziesche. Stadtverwaltung und Polizei würden in unregelmäßigen Abständen die Einhaltung der zulässigen Geschwindigkeit und das Unfallgeschehen kontrollieren. Festgestellte Geschwindkeitsüberschreitungen rechtfertigten keine weiteren verkehrsberuhigenden Maßnahmen.