Büchertausch im Wohnwagen

Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Schon als der Kunst- und Kulturwagen vor über vier Jahren noch in der Großen Scharrnstraße stand, kam Berthold Thieme oft, um seine alten Bücher abzulegen und in anderen zu schmökern. "Wenn ich eins ausgelesen habe, komme ich her und hole mir etwas Neues", erzählt der Frankfurter. Im April 2015 zog der DDR-Wohnwagen vom Verein Studierendenmeile auf den Hof des Viadrina-Hauptgebäudes in der Logenstraße, nachdem er an seinem alten Standort mehrmals demoliert worden war. Seit sechs Jahren gibt es den Wagen bereits.