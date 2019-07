Auf den Hund gekommen

Joachim Göres

Frankfurt (Oder) (dpa) Mach deinen Hund glücklich!", das ist das Motto für Hundebesitzer, die ihren Vierbeiner immer mehr verwöhnen. Der Markt für Leckerlis und Co. legt deutlich zu.

Besondere Leckerlis bietet zum Beispiel die Ento Native GmbH aus dem Nuthetal an. Sie stellt Hundekekse, Hundesticks und Hundepops mit Insekten her, die von der eigenen Mehlwurmplantage aus Potsdam stammen. Über den Fachhandel, das Internet und auf Messen verkauft Katrin Kühn als eine von drei Firmengründerinnen die Dosen mit getreidefreiem Trockenfutter der Marke Tenetrio. Die 40-Gramm-Dose kostet vier Euro, die 340-Gramm-Packung gibt es für 14 Euro. "Im Vergleich zu herkömmlichem Fleisch ist unsere Produktion deutlich ressourcenschonender. Für viele Allergikerhunde ist das Insektenprotein außerdem besser verträglich", sagt Kühn und fügt hinzu: "Wir wollen von unserer Firma leben, noch reicht es dazu nicht."

Qualität wird immer wichtiger

Ein Satz, den auch Julia Gercken von Julivo Design wiederholt. Sie stellt im Brandenburgischen Teltow zusammen mit ihrer Schwester Franziska Hundeleinen, Hundehalsbänder und Accessoires in Kleinserien und individuell nach Kundenwunsch her. Die handgefertigten Leinen aus Tau kosten zwischen 39 und 44 Euro. Die Mode spielt beim Kauf eine wichtige Rolle – derzeit sind die Farben Grün und Blau gefragt. "Auf Qualität wird immer mehr Wert gelegt. Der Hund bekommt einen immer höheren Stellenwert in den Familien", sagt Gercken.

In Müllrose betreiben die Züchter von französischen Bulldoggen Peggy und Stefan Wnuczko einen Barf-Laden. Hinter Barf verbirgt sich "biologisch artgerechtes rohes Futter" wie Fleisch, Obst und Gemüse – nach Überzeugung der Wnuczkos, die industrielle Tierfertignahrung ablehnen, die optimale Ernährungsform für Hunde. Darüber informieren sie in ihrem Laden, wo zudem unter anderem Halsbänder, Leinen, Decken, Kleidung, Betten und Spielzeug für den Hund angeboten werden. Hundezubehör wird auch über einen Online-Shop verkauft.

Auch Messen sind für den Verkauf wichtig – gerade waren die drei Unternehmen aus Brandenburg auf der "Hund & Co." in Hannover vertreten. Dort gab es bei anderen Ausstellern auch Bademäntel für Hunde, Thermomixgeräte mit Rezepten für allergiefreie Leckerlis oder die "weltweit erste 100prozentige Ultraschall-Hunde-Zahnbürste mit Drei-Seitenkopf" für 239 Euro angeboten, dazu spezielle Zahnpasta mit Apfelgeschmack.

"Dem Hund soll es gut gehen und er soll besonders hübsch aussehen. Außerdem liegen nicht nur kleine Hunde im Bett, sondern auch der Schäferhund schläft dort zunehmend, deswegen spielt Hygiene eine große Rolle", sagt Karin Witthohn vom Vorstand der Fachgruppe "Heimtierpflege im Salon" des Zentralverbandes Zoologischer Fachbetriebe. Sie betreibt in Heist bei Hamburg einen Hundesalon. "Die einen wollen das Fell lang, die anderen ganz kurz. Manche legen Wert auf ein Schleifchen. Auch Färben ist manchmal gefragt – das lehnen wir aber ab", sagt Witthohn. "Es wird viel Geld für den Hund ausgegeben. Es gibt inzwischen mehr als neun Millionen Hunde und zudem viel mehr Rassen als früher in Deutschland."

Die Göttinger VWL-Professorin Renate Ohr hat bereits 2014 in einer Studie die wirtschaftliche Bedeutung von Hunden untersucht. Danach werden jährlich in Deutschland rund fünf Milliarden Euro für die Hundehaltung ausgegeben. Die mit Abstand größten Posten sind Tiernahrung und Tierzubehör, doch auch Dienstleistungen wie Versicherungen (440 Millionen Euro), Hundeschulen (75 Millionen), Hundefriseure (65 Millionen) und Hundepensionen (60 Millionen) gehen ins Geld, Tendenz steigend.

Blick ist typisch

Dass die Halter finanziell immer großzügiger ihrem Hund gegenüber sind, liegt nach einer aktuellen Studie von Forschern an der britischen Universität Portsmouth auch am typischen Hundeblick. Hunde haben im Gegensatz zu Wölfen einen Gesichtsmuskel entwickelt, der ihnen ermöglicht, die Augenbrauen anzuheben. Dadurch wirken sie auf Menschen kindlicher, ihr Blick ähnelt dem eines traurigen Menschen. Eine Studie aus dem Jahr 2013 zeigt, dass Hunde in Tierheimen, die die Augenbraue öfter heben, schneller wieder ein Zuhause finden.