Überraschungsfund auf der Suche nach Schmierern

MOZ

Wriezen (MOZ) Gegen 22 Uhr wurden am Dienstag mehrere Jugendliche beim Beschmieren eines Schildes in der Kirchhofstraße und einer Haustür in der Wilhelm-Hichert-Straße in Wriezen beobachtet. Alarmierte Polizeibeamte fotografierten die Schmierereien und suchte anschließend die Umgebung ab. Dabei wurden auch einige Personen kontrolliert, die sich in der Umgebung aufhielten. Diese hatten zwar nichts mit der Sachbeschädigung zu tun, dennoch wurden die Beamten fündig. Bei einem 18-Jährigen fand sich ein Tütchen mit einer Substanz, die auf illegale Drogen schließen ließ. Die Beamten stellten das Tütchen sicher und nahmen eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz auf.