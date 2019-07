Christina Aguilera kommt nach Berlin

Boris Kruse

Berlin (MOZ) Jede Menge Glamour und Extravaganz, dazu ein gekonntes Spiel mit zweideutigen, sexuell konnotierten Botschaften – Christina Aguilera (38) ist eine Ikone der Popmusik und eine der erfolgreichsten Sängerinnen der Gegenwart.

Jetzt kommt sie für ein einziges Konzert nach Deutschland. Es findet in der Hauptstadt Berlin statt.

Schon als sie vor 20 Jahren ihr erstes, selbstbetiteltes Album auf den Markt geworfen hat, konnte die gebürtige New Yorkerin sich in der Spitzenliga der Popmusik etablieren. Jede Menge eingängiges Songmaterial ist seit jeher auf ihren Tonträgern zu finden, also Stoff für die Radiosender, die Streaming-Listen und den Dancefloor. Christina Aguilera hat aber immer wieder auch echte Kritiker-Erfolge gelandet. Für Langspieler wie zuletzt "Liberation" (2018) wird sie als Diva mit starker Stimme und nicht zuletzt für ihre Vielseitigkeit gewürdigt. Auf ihrer Haben-Seite als Ikone der Unterhaltungsindustrie stehen natürlich auch ihr Gesangsbeitrag "Lady Marmalade" zu dem Hollywoodfilm "Moulin Rouge" von 2001 und der Film "Burlesque", der 2011 in den Kinos anlief und in dem sie an der Seite von Cher zu sehen ist.

Wie rund 15 Jahre vor ihr bereits die Australierin Kylie Minogue, vollzog Christina Aguilera nach süßlichen Pop-Anfängen einen drastischen Imagewandel: Von der unschuldigen, "niedlichen" Pop-Kindsfrau wandelte sie sich mit dem Album "Stripped" (2002) zum selbstbewussten Sexsymbol und geizte sowohl in Videos als auch bei Konzerten nicht mit anzüglichen Posen. Das Echo fiel zwiespältig aus, was aber wohl auch an der eher einfallslosen Musik lag.

Bald schon ging es für Christina Aguilera daher "Back To Basics", so das folgende Album von 2006, auf dem sie sich klassisch elegant wie ein Hollywood-Star aus den 1930er- und 40er-Jahren präsentiert. Die Lieder darauf, die reich an Stilzitaten aus dieser Ära sind, sehen viele als Höhepunkte ihrer bisherigen Karriere. Singles wie "Ain’t No Other Man" wurden zu Welterfolgen.

Bis heute wählt Aguilera einen taktisch klugen, geradezu diplomatischen Weg zwischen den Anforderungen des Musik-Geschäfts und dem Einbringen ihrer eigenen Persönlichkeit. Ist ihr Sound überwiegend von Dance-Pop, R’n’B, Soul und Erwachsenen-Pop beeinflusst, so setzt sie vereinzelt Akzente durch Ausflüge in ungewohnte Gefilde. Freilich jedes Mal, ohne dabei die Chance auf Charterfolge aus dem Blick zu verlieren. Die Texte sind meist autobiographisch.

Dem Album "Liberation" war eine ungewohnt lange Pause vorausgegangen – sechs Jahre hatte Christina Aguilera sich nach "Lotus" (2012) Zeit gelassen. Bei solchen Arbeitsspannen kann es also sein, dass es noch eine ganze Weile dauert, bis sich erneut eine Chance ergibt, Christina Aguilera in Berlin live zu sehen.

Donnerstag (11.7.), 20 Uhr, Mercedes-Benz-Arena, Berlin-Friedrichshain, Tickets: 030 61101313