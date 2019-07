Ab Montag veränderte Wege

MOZ

Bad Freienwalde (MOZ) Der Regenwasserkanal in der Berliner Straße ist nahezu fertig. "Wir müssen allerdings noch die Anschlüsse herstellen", sagte Ronald Engelke, Geschäftsführer der Engron Straßen-, Leitungs- und Systembau GmbH, die im Auftrag des Landesbetriebs Straßenwesen die Bauarbeiten ausführt. Der untere Teilabschnitt zwischen Schlossparkambulanz und Kreuzung August-Bebel-/August-Heese-Straße sei fertig gestellt. "Wir müssen lediglich noch kleine Arbeiten an den Mittelinseln vornehmen", läuterte Ronald Engelke.

Kommende Woche zieht die Baustelle in den Bereich oberhalb der Kreuzung August-Heese-/August-Bebel-Straße. Weil an der Kreuzung ein Zulauf zum Regenwasserkanal erforderlich ist, wird ab Montag die Verkehrsführung geändert. Der Kreuzungsbereich müsse gesperrt werden, sagte Engelke. Wer von der August-Bebel-Straße kommt und in die Stadt will, könne den neuen, untersten Teilabschnitt nutzen. Eine Überquerung der Berliner Straße zur August-Heese-Straße sei vorerst nicht mehr möglich, erklärte Ronald Engelke.

Für Bewohner der August-Heese-Straße und deren Nebenstraßen sei die Zufahrt am Montag zur Berliner Straße gesperrt. Diese Autofahrer müssten durch die Maltzanstraße, um in die Stadt zu kommen, sagte Engelke. Danach werde der Fahrbahnbelag oberhalb der Kreuzung komplett abgezogen. Die Sperrung der Berliner Straße über Tag habe sich für die Baufima bewährt.