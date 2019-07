Nassenheider warten weiter auf einen Spielplatz

Marco Winkler

Nassenheide (MOZ) Bis ein Spielplatz mit Kinderlachen, glucksenden Schreien und der ein oder anderen Träne wegen zugezogener Schrammen auf der Rutsche belebt wird, ist es ein langer Weg. Keine weiß das besser als Andrea Schild. Die SPD-Ortsvorsteherin von Nassenheide machte ihrer Verzweiflung am Dienstag im Bauausschuss des Löwenberger Landes Luft. Seit Jahren kämpft der Ort für einen Spielplatz – bisher erfolglos.

Als die Gemeinde vor Jahren ein Spielplatz-Konzept für alle Ortsteile vorlegte, landete Nassenheide auf dem letzten Platz. Der Grund: "Wir hatten schon einen kleinen Spielplatz, angeregt durch die Initiative Pro Nassenheide." Zudem gebe es DDR-Spielgeräte am See. "Als Ortsvorsteherin habe ich die Entscheidung akzeptiert, auch wenn alle Kinder ein Recht auf einen ordentlichen Spielplatz haben."

Jahre zogen ins Land. Nassenheide ging immer wieder leer aus. 2018 sollte der Plan für das Areal am Waldsee umgesetzt werden. Ein Bolzplatz sollte dem Spielplatz angegliedert werden. Doch dazu kam es nicht: Die Zufahrt sei nicht geeignet gewesen, so Schild. Es gab Vor-Ort-Termine, später Befragungen unter Jugendlichen. "Wir wollten endlich starten, aber es ging nicht weiter", sagte Schild. Noch immer wartet der Ort.

Bauamtsleiter Manfred Telm überraschte Andrea Schild mit einer für sie neuen Forderung: Ein Selbstbindungsbeschluss müsse vor weiteren Planungen aufgehoben werden. Im Beschluss haben sich Ort und Gemeinde geeinigt, dort keinen Spielplatz zu bauen. Andrea Schild, etwas außer sich: "Dieser Beschluss ist zehn Jahre alt." Kerstin Ruch, Bauamtsmitarbeiterin, sagte kurz und knapp: "Wir warten auf Ihre Zuarbeit." Andrea Schild hörte das offenbar zum ersten Mal: "Ich habe vier Bearbeiter in der Gemeinde. Bisher hat niemand gesagt, dass eine schriftliche Begründung nötig ist."

Ortsbeiratsmitglied Dirk Wruck (BLL) sprang ihr zur Seite. "Wir haben zwei Jahre investiert und diskutiert", sagte er. "Dieser alte Selbstbindungsbeschluss wird doch jetzt als Behinderung reingeworfen. Das hätte wir schon vor Jahren machen können." Die Verwaltung widersprach dem Vorwurf. "Wir behindern nichts", so Kerstin Ruch. Der Ausschussvorsitzende Mathias Ludwig (BLL) konnte zu der mittlerweile hitzigen Diskussion nicht viel beitragen. "Wir müssen weiter gucken", sagte er lediglich.

"Wir kommen immer mehr in Zeitverzug", mahnte Andrea Schild. Jugendliche, die an der Sitzung teilnahmen, unterstützten ihr Anliegen. "Wenn sich das noch länger zieht, sind wir bald so alt, dass wir den Bolzplatz nicht mehr brauchen", sagte ein Junge. Zwei Mal in der Woche habe der Jugendclub geöffnet; an den restlichen Tagen fehle eine Anlaufstelle für die Jugend.

Mathias Ludwig sagte dann doch noch etwas: "Keiner hier ist gegen einen Spielplatz, aber wir müssen die Formalien einhalten." Dazu gehöre laut Bauamtsleiter Telm nicht nur die Aufhebung der Selbstbindung. Für den notwendigen Bebauungsplan sei eine Änderung im Flächennutzungsplan erforderlich. "Das wäre im Parallelverfahren möglich", sagte er. Zudem stehe die Klärung des Wegerechtes noch aus. Kinder müssten über fremde Eigentumsflächen zum Platz laufen, da der öffentliche Zugang nicht die Standards eines Rettungsweges erfülle. "Ich kann die Zuwegung nicht erzwingen", so Telm.

In Gedanken plant Andrea Schild den Spielplatz weiter, setzt die Geräte auf das Areal, schreitet den angegliederten Bolzplatz ab. Mittlerweile gibt es sogar eine Gruppe, die ebenfalls gedanklich den fertigen Platz voller Kinder vor sich hat: Einige Anwohner sorgen sich über Lärmbelästigungen. Andrea Schild bleibt in ihrer Verzweiflung resolut: "Wir sind startklar, wir müssen den Spielplatz so schnell wie möglich auf den Weg bringen."