Vier Workshops rund um die Musik

Cornelia Link-Adam

Falkenhagen/Seelow (MOZ) Seit 2014 gibt es das Pop II Go Camp schon als begleitendes Projekt in Schulen in und um Seelow, aber auch in der Ferienzeit im Oderlandcamp von Falkenhagen. Dort zelten aktuell wieder 22 Kinder und Jugendliche und machen viel Musik.

"Hier wird gearbeitet, nur chillen ist nicht", sagt Olè Junge, zugleich Vorstandsmitglied im Ausrichter-Verein Kulturjurten Werbig. Er ist auch künstlerischer Leiter des neu übernommenen Seelower Kulturhauses. Seine Kollegin Delisha Garmon, die dort das Management inne hat, fügt an, dass man mithilfe von vier Dozenten aktuell vier Workshops in Falkenhagen durchführt. Die 12- bis 18-Jährigen aus der Region, darunter viele Wiederholungstäter, bringen sich ein in Film & Medien, Band, Gesang sowie Rap. Dank Unterstützung durch das Bildungsministerium und dem Programm "Kultur macht stark" zahlen die Kinder für ihre Teilnahme am Camp auch keinen Cent. Vormittags wird zwei Stunden geprobt, dann bleibt auch viel Zeit fürs Baden, Spiele, gemeinsames Essen und am Abend folgen nochmal drei weitere Proben-Stunden. Das Mittagessen kommt vom Verein Altes Pfarrhaus Seelow – einer von vielen Partnern.

Ole Junge trommelt mit den Kids, Gitarrist Alexandro unterrichtet die Band-Mitglieder. In anderen Räumen entstehen eigene Rapsongs und Lieder. Die Seelower Band "Black Tapes", bestehend aus Schülern der Seelower Grundschule, der Oberschule sowie des Gymnasium, ist auch wieder dabei. Viele lernen voneinander, verlieren so die Hemmschwelle. "Die Nachfrage ist groß, im kommenden Jahr wollen wir sogar auf 30 Kinder hochgehen", so Junge. Der Eintritt am Freitag ist frei.

Öffentliche Präsentation der Camp-Ergebnisse, Freitag, 15 Uhr, im Kreiskulturhaus Seelow