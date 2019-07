Nur der Imbiss bleibt

Kommentar: Politik schafft Rahmen

Wieder muss ein Geschäftsinhaber wegen fehlender Rentabilität, einen Teil seines Geschäftes aufgeben. Nur der Imbiss der Fleischerei Mißler in der Königstraße, der Hauptgeschäftsstraße in Bad Freienwalde, lohnt sich noch. Wer aufmerksam durch die Straße geht,muss feststellen, dass fast jeder zweite Laden in der Hauptflaniermeile der Kurstadt leer steht. Sicher – die Kaufkraft ist in Bad Freienwalde nicht so hoch wie im Speckgürtel. Aber wo nicht viel ist, lässt sich die Kaufkraft nicht messen. Deshalb ist auch die Politik gefragt. Denn zur Daseinsvorsorge gehören auch attraktive Einkaufsmöglichkeiten. Die Stadt kann zwar niemand zwingen, in Bad Freienwalde ein Geschäft zu eröffnen und es auch nicht verhindern. Ihre Aufgabe ist es jedoch, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass es sich lohnt, in der Kurstadt ein Geschäft zu eröffnen. Dazu gehören als Startkapital Mieten, die sich an der Realität orientieren.

Dass es sich auch rentieren kann, in Bad Freienwalde eine neue Geschäftsidee zu entwickeln, zeigt eine der jüngsten Gründungsinitiativen in der Königstraße. Auch für die bestehenden Geschäfte ist es ein Gewinn, wenn mehr Vielfalt in der Stadt eine größere Zahl an Kunden anlockt.⇥Steffen Göttmann