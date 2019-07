Der DDR-Charme hat ausgedient

Kommentar: Die Manpower fehlt

Das große Bauen hat nicht nur in Bernau eingesetzt. Überall drehen sich in Berlin und im Umland die Kräne. Von einem Umsetzungsstau ist in vielen Kommunen bereits die Rede. Denn was noch vor einigen Jahren keiner zu hoffen wagte, nicht nur die Städte und Gemeinden im Niederbarnim haben wie die Hauptstadt durch den Bevölkerungszuwachs viel vor und geplant, auch die Bauwirtschaft boomt und kann sich fürstlich bedienen.

Firmen suchen sich in vielen Fällen die Zuckerstückchen heraus. So machen die Kommunen die Erfahrung, dass manche Ausschreibung ungehört bleibt oder Angebote auf die Tische flattern, die unbezahlbar sind. So musste Panketal bereits Straßenbauvorhaben verschieben oder Ausschreibungen wiederholen, was Arbeitszeit kostet.

In Bernau tut sich an jeder Ecke was. Das Rathaus wächst zügig in die Höhe, eine Kita und Siedlungen entstehen rasch. Schulen müssen her, neue Straßen sowieso, auch die Bahn baut an der Infrastruktur. Was die Mitarbeiter in den Ämtern aktuell leisten, ist kaum hoch genug zu bewerten. Zumal viele der Rente entgegengehen. Da ein großes Bau-Konjunkturloch nicht anzunehmen ist, müssen Ideen für die Fachkräfte-Suche her. Sonst klemmt’s.⇥Andrea Linne