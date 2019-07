Bombe legt Metzdorf lahm

Unterwegs mit der Asphalt-Fräse: Straßenbauarbeiten am Umspannwerk in Metzdorf © Foto: Anett Zimmermann

In Höhe des Umspannwerks in Metzdorf: Dort liefen am Mittwochvormittag die Fräsarbeiten auf der Bundesstraße 167 ganz normal. Der Streckenabschnitt zwischen Kunersdorf und Gottesgabe soll eine neue Deckschicht erhalten. Die Straße ist deshalb bereits gesperrt und eine Umleitung ausgeschildert. © Foto: Anett Zimmermann

Anett Zimmermann

Metzdorf (MOZ) Mitarbeiter der Röhll Munitionsbergung GmbH sind am Dienstag in Sichtweite des Umspannwerks Metzdorf auf eine 100 Kilogramm schwere Bombe gestoßen. Sie verständigten daraufhin den Kampfmittelbeseitigungsdienst. Bevor dieser die Bombe entschärfen konnte, musste die Bundesstraße 167 zwischen Metzdorf und Gottesgabe ab 14.40 Uhr gesperrt werden, heißt es am Mittwoch im Polizeibericht. Zudem seien die Bewohner von Metzdorf evakuiert worden. "Sie konnten nach der Sprengung zurück in ihre Wohnungen. Die B 167 wurde um 17.20 Uhr wieder für den verkehr freigegeben", meldete die Polizei.

Karsten Birkholz, Amtsdirektor des Amtes Barnim-Oderbruch, berichtete, dass das Ordnungsamt um 14 Uhr informiert worden war, dass südlich von Metzdorf im Rahmen von Sucharbeiten eine Weltkriegsbombe entdeckt wurde und ein Sperrkreis um den Fundort zu bilden sei. Drei Mitarbeiter der Amtsverwaltung – Hauptamtsleiterin Sylvia Borkert, Bernd Pliquett vom Ordnungsamt und er selbst – seien zum Fundort gefahren und hätten dort mit dem Kampfmittelbeseitigungsdienst die notwendigen Maßnahmen abgestimmt.

Vor Ort hieß es demnach, dass es sich um eine 100 Kilogramm schwere Bombe russischer Bauart handele. Ein Sperrkreis von etwa 500 Metern um den Fundort wurde angeordnet und festgelegt, welche Straßen und Wohnabschnitte von Sperrungen und Evakuierungen betroffen sein werden, erklärte Karsten Birkholz weiter. Dazu gehörte, dass die B 167 im Bereich von Metzdorf bis zur nördlichen Spitze des nahen Umspannwerks vollständig gesperrt wird. "Dies war insofern unproblematisch, weil ohnehin vor Ort nur noch Baustellenverkehr zulässig war. Auch der Baustellenverkehr musste aber eingestellt werden."

Gleichwohl habe es einige offensichtlich nicht zur Baustelle gehörende Autofahrer gegeben, die eine Durchfahrt "austesten" wollten. Die Polizei habe dies jedoch sehr gut geregelt, möglicherweise indem sie Geldbußen androhte.

Problematischer sei allerdings gewesen, dass der Sperrkreis auch bewohntes Gebiet betraf. "Der südliche und östliche Bereich von Metzdorf musste evakuiert werden", erläuterte der Amtsdirektor. "Die Evakuierung wurde mit Unterstützung der hinzugerufenen freiwilligen Feuerwehren aus Alttrebbin, Neutrebbin, Kunersdorf und Bliesdorf – insgesamt etwa 20 Kameradinnen und Kameraden – ab 15.45 Uhr durchgesetzt." Laut Meldeliste der Amtsverwaltung waren zirka 30 Bewohner betroffen, von denen an die zehn Zuhause angetroffen worden seien. "Alle konnten bis 16.30 Uhr die Häuser verlassen und sind zumeist bei Freunden oder Verwandten untergekommen. Einige Bewohner benötigten auch Hilfe, die unproblematisch gewährt werden konnte." Die Aufhebung der Sperrung und Evakuierung sei für 18 Uhr geplant gewesen.

Nach der Freimeldung des Sperrkreises habe der Kampfmittelbeseitigungsdienst gegen 16.45 Uhr mit der Entschärfung begonnen. "Um 17 Uhr erging bereits die Meldung, dass der Zünder erfolgreich aus der Bomber entfernt werden konnte. Der Zünder selbst musste allerdings vor Ort gesprengt werden – auch dies geschah relativ zügig", berichtete Karsten Birkholz. Die Bombe selbst sei also entschärft worden, sie musste nicht gesprengt werden. Der Sperrkreis und die Evakuierung hätten bereits gegen 17.20 Uhr aufgehoben werden können. Birkholz dankt in diesem Zusammenhang allen haupt- und ehrenamtlichen Mitwirkenden von Feuerwehr, Polizei, Kampfmittelbeseitigungsdienst und Verwaltung.

Munitionssuche geht weiter

Die Mitarbeiter von Röhll haben am Mittwoch ihre Arbeit mit einer Tiefensonde fortgesetzt. Bis Ende der Woche werden sie das letzte Teilstück einer Kabeltrasse nach Munition absuchen. Auftraggeber ist die Edis AG, wie Pressesprecher Michael Elsholtz auf Nachfrage bestätigte. Hintergrund sei, dass das Wind-Umspannwerk Bliesdorf per Erdkabel mit dem Umspannwerk Metzdorf verbunden werden soll.

"Wir wollen den Strom aus der regenerativen Energie ins 50-Hertz-Netz einspeisen und so vom normalen Netz trennen." Eingeschlossen sei in diesem Fall das Umspannwerk Wriezen-Höhe. Insgesamt würden 10,5 Kilometer Kabel verlegt. Der Tiefbau dafür soll, erklärte Michael Elsholtz weiter, noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. Die Kosten des Vorhabens liegen bei etwa sieben Millionen Euro.