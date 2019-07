Sauna im Fitnessstudio in Flammen

Martin Stralau

Strausberg (MOZ) In der Sauna eines Fitnessstudios in der Strausberger Friedrich-Ebert-Straße 1 ist am Donnerstag gegen halb 10 ein Brand ausgebrochen.

Mitarbeiter des Fitnessstudios hatten mit Feuerlöschern bereits mit der Brandbekämpfung begonnen. Ein Mitarbeiter habe sich dabei verletzt, wie der stellvertretende Stadtbrandmeister Jürgen Schulz gegenüber der Märkischen Oderzeitung sagte.

Der Mann wurde vor Ort durch Rettungssanitäter behandelt. Die Strausberger Feuerwehr war mit mehreren großen Löschfahrzeugen im Einsatz, bekämpfte die Flammen mit einem C-Strahl-Rohr. Der Einsatz ist noch nicht abgeschlossen, das Feuer aber inzwischen unter Kontrolle.