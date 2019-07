Einbrecher mit Hubschrauber gesucht

Tilman Trebs

Summt (MOZ) Mit einem Hubschrauber hat die Polizei am Mittwochnachmittag Einbrecher gesucht, die zuvor in ein Einfamilienhaus an der Liebenwalder Straße in Summt eingedrungen waren.

Wie Polizeisprecherin Ariane Feierbach am Donnerstag berichtete, hatten Zeugen die Unbekannten gegen 14.40 Uhr an dem Haus beobachtet. Anschließend sollen die Einbrecher mit einem Auto geflüchtet, ein weiterer Täter im Haus aber zunächst verblieben sein.

Die Polizei ließ deshalb einen Hubschrauber aufsteigen. Allerdings konnten auch mit Hilfe des Helikopters weder das Fluchtauto noch der offenbar zu Fuß flüchtende Einbrecher ausfindig gemacht werden.

Das Haus selbst war von den Tätern durchsucht worden. Ob auch etwas gestohlen wurde, war zunächst unklar. Der Sachschaden wurde von der Polizei auf rund 3 000 Euro geschätzt.