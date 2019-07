GZ

Gransee (MOZ) Erneut sucht die Polizei in Gransee den Besitzer eines Kinderfahrrades.Das Fahrrad der Marke BBF, Modell Street Rider, war am 13. Juni von einem Zeugen an der An der Holländer Mühle gefunden und zur Polizei gebracht worden.

Bislang konnte das Fahrrad keiner Straftat zugeordnet werden, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Wer dieses Fahrrad kennt oder Angaben zum Eigentümer machen kann, wird gebeten. an die Polizeiinspektion Oberhavel unter 03301 8510.

Erst vor wenigen Tagen hatte die Polizei den Besitzer eines anderen Kinderfahrrades gesucht, das ebenfalls an der Holländer Mühle aufgefunden worden war.