Viele gute Ansätze zu sehen

Martin Terstegge@MOZ

Brandenburg Am Mittwochabend empfingen die Fußballer des BSC Süd 05 in ihrem ersten von vier Vorbereitungsspielen die German International Soccer Academy. In dem Gästeteam versuchen junge Fußballer aus Afrika, Asien oder Südamerika, unter Leitung des Ex-Profis Rüdiger Schult, durch Leistungen aufzufallen, um sich erst einmal unterklassigen Mannschaften anzudienen. Gerade in der Winterpause gibt es bei Schult Anfragen, ob er einen oder mehrere Kicker hat, die kurzfristig aushelfen können. Über Umwegen kamen so auch in der vergangenen Rückrunde Anibal Mendoza und Benjamin Dixon zum BSC Süd 05.

So standen sich am Mittwochabend zwei bunt zusammen gewürfelte Teams gegenüber. Nach dem Abgang von zehn Akteuren muss sich nun auch erst die Mannschaft des BSC Süd 05 finden. Immerhin hatte Trainer Özkan Gümüs mit 20 Fußballern genügend Leute zur Verfügung, so dass er in beiden Spielhälften fast zwei verschiedene Teams testen konnte. Zur Pause wechselte er sieben Spieler aus, im weiteren Verlauf kamen noch zwei hinzu.

Den eingespielteren Eindruck hinterließen dabei die Gastgeber. Es gab einige gute Passagen zu sehen, wo der Ball schnell und präzise nach vorn gespielt wurde, auch wenn der Abschluss dann zu wünschen übrig ließ. Es reichte im ersten Durchgang aber für zwei Tore. Nach einer Viertelstunde vollendete Ricky Djan-Okai nach einer Ecke, zur BSC-Führung. Die baute Fatih Kücük, der im Mittelfeld zusammen mit dem anderen Neuzugang Faruk Sentürk gut harmonierte, in der 26. Minute auf 2:0 aus, als er überraschend aus 25 Metern abzog.

Doch auch die Gäste bekamen ihre Möglichkeiten. Dreimal standen sie vor dem Torjubel, doch Daniel Wessel, der über die gesamten 90 Minuten das Tor hütete, da Toni Neubauer sich im Urlaub befindet, ließ sich nicht überraschen. Auch nicht in der 53. Minute, als es die Gäste aus größerer Entfernung versuchten.

Kurz darauf drang Hafez El-Ali in den gegnerischen Strafraum ein, wurde dort jedoch regelwidrig gestoppt. Den fälligen Strafstoß verwandelte Ugurcan Yilmaz (57.), der erst in der Vorwoche beim BSC Süd 05 unterschrieben hatte.

Nach dem guten Start in die zweite Hälfte ging nach einer Stunde der Rhythmus bei den Platzherren verloren, natürlich bedingt durch die schon erwähnten Auswechslungen. Doch einen Treffer konnten die Fans noch bejubeln. Nach einer feinen Linksflanke köpfte ein Testspieler zum 4:0 ein.

Sicherlich hatte diese Partie, es war die erste für die Süd-Fußballer nach ihrem Trainingsstart in der Vorwoche, auch aufgrund des Gegners nicht sehr viel Ausdruckskraft. Nicht zu übersehen war aber, dass die Elf, bis auf ein paar Wacker, hinten sicher stand. Darauf soll in der anstehenden Saison auch viel Wert gelegt werden, mehr Stabilität soll die Mannschaft ausstrahlen. Auf den Innenverteidigerpositionen stehen mit Lukas Kohlmann, Bazyli Kokot und dem neuen Mann von Anker Wismar, Hubert Oblizajek drei große Leute zur Verfügung.

Der Auftritt der Offensiv-Abteilung sah vielversprechend aus. Man darf aber gespannt sein, wie die Nullfünfer den Weggang René Görischs verkraften, der manchmal im Alleingang den Sieg sicherte.

Doch wie gesagt, die Mannschaft steht am Anfang der Vorbereitung und ist noch längst nicht komplett. Am Donnerstagmorgen wurde der Vollzug von zwei weiteren Neuverpflichtungen verkündet. Zum einen unterschrieb der japanische Defensivspieler Kohjo Yamada, der vom Berliner FC Südring kommt, wie auch der Babelsberger Nicholas Engel, ein Mann für den Angriff.

An diesem Sonnabend (13. Juli) steht bereits der nächste Test an. Um 14 Uhr ist Berlin Türkspor zu Gast im Süd-Stadion.