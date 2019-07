MOZ

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) In einem Lebensmittelmarkt in der Brückenstraße hat am Dienstagnachmittag ein Mann eine Spendenbox mit Leergutbons aufgebrochen und den Inhalt entnommen. Später kam derselbe Mann erneut in den Laden. Er wurde vom Personal erkannt, das die Polizei rief. Der 46-Jährige erhielt eine Anzeige wegen Diebstahls. Schadenshöhe ist nicht bekannt