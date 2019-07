Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Ein Bistro im Visier von Einbrechern: Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, drangen unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch in eine gastronomische Einrichtung in der Trebuser Straße in Fürstenwalde ein.

Dort versuchten sie allerdings vergeblich, einen Spielautomat gewaltsam zu öffnen. Stattdessen nahmen sie aus der Kasse eine noch unbekannte Menge Bargeld. Sie hinterlassen einen Sachschaden von ungefähr 1000 Euro.