Verpuffung zerstört Bungalow, zwei Frauen verletzt

MOZ

Biesenthal (MOZ) Am frühen Mittwochabend kam es in einem Bungalow im Danewitzer Heideweg zu einer Verpuffung. Dabei erlitten eine 17-Jährige und 18-Jährige Verletzungen. Rettungskräfte brachten die jungen Frauen ins Krankenhaus. Durch die Wucht der Verpuffung stürzten Teile des Daches und der Wände ein, der Bungalow ist unbewohnbar. Polizeibeamte stellten am Unfallort zwei Gasflaschen sicher. Kriminaltechniker übernahmen die Untersuchung des Brandortes. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 15 000 Euro geschätzt.