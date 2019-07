MOZ

Ziethen (MOZ) Am Donnerstag wurde der Polizei ein Brand an der B 198 gemeldet. Zwischen Klein Ziethen und Groß Ziethen hatte der Reifen eines Lkw Feuer gefangen. Der Fahrer konnte sein Fahrzeug am Straßenrand abstellen und den Reifen vom Lkw entfernen. Alarmierte Kräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Für die Zeit der Brandbekämpfung blieb die Fahrbahn komplett gesperrt. Der Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden.