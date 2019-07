"Über die Liste" ins Parlament

René Wernitz

Havelland (MOZ) Am 1. September bestimmen die Brandenburger, welche Kandidaten in den Landtag einziehen. Im Vorfeld läuft Anfang nächster Woche eine wichtige Frist aus. Denn Paragraf 23 des Landeswahlgesetzes besagt: "Die Kreiswahlvorschläge sind dem zuständigen Kreiswahlleiter, die Landeslisten dem Landeswahlleiter spätestens am 48. Tag vor der Wahl bis 18 Uhr schriftlich einzureichen."

Kreiswahlvorschläge beziehen sich auf die Direktkandidaten, die aus den insgesamt 44 märkischen Wahlkreisen heraus in den Landtag gewählt werden wollen. Das sind die Leute, für die Wähler mit ihrer Erststimme votieren. Die Zweitstimme kommt für die zur Wahl stehenden Parteien zum Einsatz. Je mehr Zweitstimmen, um so mehr Politiker kann die jeweilige Partei entsenden. Grundlage dafür sind die Landeslisten, auf denen (durchnummeriert) die Namen derer geführt werden, die es sozusagen auch "über die Liste" in den Landtag schaffen könnten. Der Spitzenkandidat steht jeweils auf Platz 1.

Bei der SPD ist das Parteichef Dietmar Woidke, der erneut durch den Landtag zum Ministerpräsidenten gewählt werden will. Die Wahrscheinlichkeit, dass das klappt, steigt mit der Zahl der sozialdemokratischen Mandatsträger. Gegenwärtig befinden sich unter insgesamt 88 Abgeordneten 30 mit SPD-Parteibuch. Bei der Landtagswahl 2014 wurde die SPD mit einem Zweitstimmenanteil von 31,9 Prozent abermals stärkste Kraft. Daraus resultiert der aktuelle Anteil von 30 Sitzen. Umfragen sehen die Partei gegenwärtig bei nur noch knapp 20 Prozent.

Vor fünf Jahren hatte die SPD 29 Direktmandate errungen, demnach gelangte nur ein Kandidat "über die Liste" nach Potsdam. 2019 steht Woidkes westhavelländische Parteigenossin Katja Poschmann mit drauf. Sie wurde auf Platz 30 von 72 gesetzt. Vor ihr stehen 29 und hinter ihr die anderen Direktkandidaten der SPD. Daher würde ihr wohl nur das Direktmandat im hiesigen Wahlkreis 4 in den Landtag verhelfen. Derweil ist Dieter Dombrowski (CDU) unbedingt darauf angewiesen, weil er es nicht mehr auf die Liste seiner Partei schaffte. Seit 1999 war er vier Mal "über die Liste" ins Landesparlament eingezogen. Auf direktem Wege gelang das seit 2004 stets Christian Görke. Auch er ist wieder Direktkandidat, doch wurde er durch seine Partei (Die Linke) auf den sehr vorteilhaften Listenplatz 4 gesetzt. Vor fünf Jahren war er allerdings noch Spitzenkandidat gewesen.

Am Montag endet die Einreichungsfrist, am Donnerstag tagt der hiesige Kreiswahlausschuss. In der Folge steht dann alsbald fest, wer kandidiert. Schon jetzt bietet das Online-Portal abgeordnetenwatch.de die Möglichkeit, Kandidierenden Fragen zu stellen, die dann je nach Belieben des Befragten auch beantwortetet werden - die Angaben sind dann dort nachzulesen. Für den Wahlkreis 4 werden sieben Leute angezeigt, neben Poschmann, Dombrowski und Görke sind das Stefan Behrens (Bündnis’90/Die Grünen), Kai Berger (AfD), Christian Engelland (FDP) und Uwe Litfin (BVB/Freie Wähler). Überdies sind reichlich Infos zur Landtagswahl allgemein und auch zu Kandidaten auf www.politische-bildung-brandenburg.de eingestellt.