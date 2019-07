Linke lädt zum Grillabend ein

Matthias Henke

Gransee Die Bundestagsabgeordnete Anke Domscheit-Berg und Die Linke Oberhavel laden für Donnerstag, 18. Juli, ab 18 Uhr herzlich zum Sommergrillen ein. Unter der Überschrift "#InsideBundestag" wird die Abgeordnete über ihre Arbeit im Bundestag berichten. Zu Gast ist auch der Direktkandidat der Linken für die Landtagswahl im Wahlkreis 10, Andreas Büttner. Bei Gegrilltem und kalten Getränken wird Zeit für einen Gedankenaustausch mit den Gästen sein. Die Veranstaltung ist öffentlich und findet im Hof des Heimatmuseums in Gransee in der Rudolf-Breitscheid-Straße 44 statt. Die Bundestagsabgeordnete ist im Rahmen ihrer Sommertour an diesem Tag zuvor im Krankenhaus in Gransee und wird sich über die Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum informieren.