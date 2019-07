Zwei Dörfer in Brandenburg gewinnen bei Zukunftswettbewerb

dpa

Dissen/Garlitz (dpa) Die Dörfer Dissen (Landkreis Spree-Neiße) und Garlitz (Landkreis Havelland) gehören zu den dreißig Gewinnern des diesjährigen Bundeswettbewerbs "Unser Dorf hat Zukunft".

Die Gemeinde Dissen um Bürgermeister Fred Kaiser holte Gold und erhielt ein Preisgeld in Höhe von 15.000 Euro, wie das Bundeslandwirtschaftsministerium am Donnerstag mitteilte. Die Gemeinde Garlitz unter Bürgermeister Andreas Tutzschke bekam Silber und 10.000 Euro. Auch der Sonderpreis "Kultur im Dorf" ging an Garlitz.

Das Ministerium ist Ausrichterin des Wettbewerbs, der in diesem Jahr zum 26. Mal stattfand. 1900 Dörfer nahmen den Angaben zufolge teil. Die Gewinner hätten mit herausragendem bürgerlichen Engagement, beispielhaften Ideen und zukunftsweisenden Konzepten überzeugt. Dazu zählten unter anderem ein kostenloses W-LAN-Netz oder ein elektrisches Gemeinschaftsfahrzeug. Die Siegerehrung soll am 24. Januar 2020 während der Internationalen Grünen Woche in Berlin stattfinden.