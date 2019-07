Pancake Breakfast und Konzert im Stampede Park

Florian Saeling

Calgary (.) Heute begann unser Tag mit einem öffentlichen Pancake Breakfast. Anschließend haben wirfür die Besucher ein kleines Konzert gegeben.

Nachmittags sind wir in den Stampede Park gefahren, um an einer Treppe des Saddledomes ein weiteres Konzert zu geben. Diesmal aber zusammen mit dem Fanfarenzug Dresden. Danach hatten wir genügend Zeit, das ganze Stampede Gelände zu erkunden von kanadischen Speisen und Getränken über Rodeo und Fahrgeschäfte bis hin zum Indianerdorf und der großen Abendshow. Wir genießen unsere letzten Tage in Kanada, denn übermorgen machen wir uns schon wieder auf den Weg nach Hause.