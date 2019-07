Lieder, die die Lebensgeister wecken

Heike Weißapfel

Hohen Neuendorf (MOZ) Im Hohen Neuendorfer Seniorenzentrum Wasserturm gehört die Kultur zum Konzept. Die Sängerin und Schauspielerin Karina Klüber erhielt am Mittwoch für ihren Auftritt viel Beifall.

Die Heimbewohner schauen schon gespannt zu, als Karina Kübler ihre Halb-Playback-Anlage für ihren Live-Auftritt in dem langen Flur in Stellung bringt, und beim ersten Lied hat die Sängerin sie schon eingefangen. "Mit 17 hat man noch Träume" – Teile von diesem Text kennen viele noch, selbst wenn sie sich vielleicht nicht mehr an die Träume von damals erinnern. Bei "Que sera sera" wird in den Reihen mitgeschunkelt und ein paar Betreuer drehen sich sogar im Tanz. Sonst ist Karina Klüber oft mit Rock und Pop unterwegs, aber in diesem Fall kommt sie mit Evergreens von Udo Jürgens, Marianne Rosenberg und Juliane Werding bestens an.

Zauber der Musik

Karina Klüber weiß die alten Leute mitzunehmen, und es macht ihr sichtlich Spaß. Die 31-jährige Sängerin ist zum ersten Mal in der Hohen Neuendorfer Einrichtung, singt aber nicht zum ersten Mal im Seniorenheim. "Ich liebe es eben zu singen, und ich bereite gerne damit anderen eine Freude", sagt die Musicaldarstellerin und Schauspielerin, die 2018 als Teilnehmerin bei "The Voice of Germany" aufgetreten ist. Der Auftritt sei eine Art Zubrot für ihre sonstige Arbeit.

"Es hat auch eine soziale Komponente, die mich glücklich macht", sagt sie. Vielen im Publikum zaubert Karina Klüber ein Lächeln ins Gesicht. "Die hat ne gute Stimme", sagt ein Mann, der erst mal vorsichtig an der Tür stehen geblieben ist und dann doch beschließt, sich zu setzen. Auch ein paar Angehörige haben die gute Gelegenheit genutzt, dabei zu sein.

Das Seniorenzentrum am Wasserturm ist für seine Ausstellungen im Haus über die Bewohner und ihre Angehörigen hinaus bekannt, im Augenblick hängen dort unter anderem Bilder von Sabine Köpernick. "Wir bemühen uns, für kulturelle Abwechslung zu sorgen", sagt Petra Blum. Die Altenhilfe ist die Betreuungskoordinatorin und Organisatorin von Veranstaltungen im Haus. Das ist mal eine Dampferfahrt mit den Hausgemeinschaften, mal ein musikalischer Nachmittag.

"Der lange Flur im Obergeschoss ist unser größter Raum, in dem wir dafür den Rahmen schaffen können", sagt Petra Blum. Mindestens einmal im Jahr wird nach draußen ausgewichen: Unter der Leitung von Kantor Christian Ohly findet unter freiem Himmel die "Serenade am Wasserturm" statt, ein Klappstuhlkonzert der Posaunenchöre der Stadt. Konzerttermin ist diesmal der 18. August um 17 Uhr. Da haben es die Bewohner des Heimes nicht weit, und für andere Gäste ist auch noch viel Platz.

Karina Klübers Aktivitäten können unter karinaklueber.official bei Instagram verfolgt werden.