Anett Zimmermann

Cöthen (MOZ) Die Ausstellung "Sommers Blau – der bewegte Raum" mit Werken von Christiane Hielscher (Malerei und Installation) und Dietrich Jacobs (Objekte) ist an diesem Wochenende noch einmal im Rahmen des Kultursommers in der Cöthener Schinkelkirche zu sehen. Dieser findet bereits zum vierten Mal unter dem Titel "Sommers Blau" statt und greift damit die Farbgebung im Innern des Bauwerks auf. Die Ausstellung kann am Sonnabend und Sonntag zwischen 13 und 16 Uhr besichtigt werden.

Am Sonnabend um 15 Uhr gibt es zudem eine szenische Fontane-Lesung. Diese wird von Inge Gellert vom Förderverein der Kirche und Johannes Kersthold (Musik) gestaltet. "Das wird witzig", wird mit Blick auf den momentanen Titel "Fontane, das Scheusal lacht" versprochen.