Fußballgolf-Anlage im Waldstadion öffnet

Bernhard Schwiete

Kolpin (MOZ) Die Proberunde vor zwei Wochen sei ein voller Erfolg gewesen, erzählt Stefan Hoppe. An alle Kolpiner hatte er Handzettel verteilt und sie ins Waldstadion eingeladen. "Ungefähr hundert Leute sind dann gekommen." Die Dorfbewohner waren die ersten, die das neue Ausflugsziel im Ort testen durften – die Fußballgolf-Anlage, die Hoppe in siebenmonatiger Bauzeit errichtet hat. Zuvor hatte er mit der Gemeinde Reichenwalde einen Pachtvertrag für die zuvor brach liegende Sportanlage abgeschlossen.

Am Sonnabend ist nun der erste reguläre Öffnungstag. "Es ist schwer zu schätzen, wie viele Leute kommen", sagt Hoppe. Platz ist jedoch vorhanden. Auf jeder der 18 Bahnen können bis zu vier Fußballgolfer gleichzeitig spielen, schildert er. Insgesamt können also bis zu 72 Menschen gleichzeitig spielen. Für eine Runde sollte man eineinhalb bis zwei Stunden veranschlagen, und bei Öffnungszeiten freitags und an Wochenenden von 10 bis 20 Uhr kann sich der Andrang verteilen.

Für Kinder ab acht Jahren

Geeignet ist Fußballgolf nach Einschätzung von Hoppe auch für Kinder ab etwa acht Jahren. "Einige Bahnen haben es allerdings durchaus in sich", räumt er ein und deutet an, dass vielleicht nicht jeder überall das Ziel erreicht. Wer fußballerisch begabt sei, habe bessere Voraussetzungen als andere. "Man muss aber kein Vereinsspieler sein", so der Betreiber.

Für den Eröffnungstag hat er ein Rahmenprogramm vorbereitet. Es kann auch Fußballdarts gespielt werden. Die Bälle bleiben dabei über einen Klett-Mechanismus an der Zielscheibe hängen. Ab dem frühen Abend legen Enrico Günzl und Florian Maaß als DJ-Duo Loca & Maass Musik auf. Dazu gibt es zusätzlich zum festen Imbiss- und Getränkeangebot Fleisch vom Grill und Bowle.

Geöffnet ist freitags und an Wochenenden von 10 bis 20 Uhr, montags bis donnerstags von 11 bis 18 Uhr. Eine Runde kostet am Wochenende pro Erwachsenem 12 Euro, wochentags 10 Euro. Für Jugendliche, Kinder und Familien gibt es Ermäßigungen.