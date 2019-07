Kleine Paddler auf Kanutour

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) So stellt man sich einen Ameisenhaufen vor, in dem alles kreuz und quer umherkrabbelt und der nie zur Ruhe kommt. 20 Kinder des PCK-Ferienlagers flitzten und schnattern am Mittwoch wild durcheinander im Wassersportzentrum der SSV PCK und Frank Bismar vom Betriebsrat, der sich darum kümmerte, dass jedes Kind auch eine passende Schwimmweste anzieht, war es anzusehen, dass die Lütten an seinen Nerven zerrten.

Am Tag vier des diesjährigen Kinderferienlagers der PCK Raffinierie steht ein Ausflug ins Museum im Fischergarten von Nationalpark-Fischer Helmut Zahn an. Die ersten Kilometer von der Wildnisschule zum Schwedter Wassersportzentrum radelte die Kindergruppe. Dort stiegen Viktor (9) aus Gramzow, Nic (7) aus Passow und Luisa (7) aus Schwedt und die anderen in Canadier und Kajaks des Vereins um, paddelten auf dem Kanal zum Fischergarten vorbei am Schwedter Bollwerk. Die etwas älteren Kinder wie Luca (10) aus Stolpe und Torben (12) aus Schwedt durften im Zweierkanu fahren, die anderen Kids wurden von Übungsleitern des Wassersportvereins begleitet. Toni Reichardt erklärte den Kindern, wie das Paddel zu halten und ins Wasser einzutauchen ist, damit sich ihr Canadier auch in die gewünschte Richtung bewegt.

Das Programm des Ferienlagers, das am Sonntag startete, ist vollgestopft mit Aktivitäten und Ausflügen. Die Kinder hatten bereits das alte und neue Schiffshebewerk in Niederfinow besucht, einen Landwirt besucht und einen Imker zu Gast. In der Wildnisschule konnten die Kinder basteln und in der näheren Umgebung die Natur erkunden. Am Ziel ihrer Kanutour ist der Besuch in dem kleinen Fischermuseum und ein anschließendes Quiz vorbereitet. Einen Tag später sind die Kinder bei der Feuerwehr in der Raffinerie angemeldet. Und neben dem Eisenbahnmuseum besuchen die Kinder auch das Wurzelmuseum bei einem Ausflug nach Gramzow.

Abholen wird noch zum Erlebnis

Die PCK Raffinerie, die früher Ferienlager bei der Kindervereinigung oder im Waldbad organisierte, mietet sich dafür seit 2012 in der Wildnisschule Teerofenbrücke ein, einem Objekt für Umweltbildung und Naturerlebnis, das PCK früher selbst gehörte und 1998 in die Nationalpark-Stiftung einbracht wurde.

Am Sonnabend endet das diesjährige Ferienlager mit einem gemeinsamen Mittagessen der Kinder und ihrer Eltern, die sie nach einer Woche wieder abholen.