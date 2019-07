Sarrazin wehrt sich gegen SPD-Rauswurf

Mathias Puddig

Berlin (NBR) Beim dritten Mal hat es geklappt: Die SPD wirft Thilo Sarrazin raus. Das hat die Schiedskommission Charlottenburg-Wilmersdorf entschieden, nachdem der Parteivorstand Sarrazins Ausschluss beantragt hatte.

"Ich begrüße diese Entscheidung ausdrücklich", teilte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil am Donnerstag mit. "Wir sehen uns in unserer klaren Haltung bestätigt: Sarrazin hat mit seinen Äußerungen gegen die Grundsätze der Partei verstoßen und ihr Schaden zugefügt."

Die "Bild" zitierte aus der Begründung des SPD-Gerichts, durch die "Verbreitung anti-muslimischer und kultur-rassistischer Äußerungen" sei ein "schwerer Schaden für die SPD entstanden". Brandenburgs SPD-Generalsekretär Erik Stohn betonte: "Wir grenzen uns ganz klar gegen Rassismus ab. Das ist Kern unseres Wertekonzepts. Wer das nicht teilt, kann nicht Teil unserer Partei sein."

Thilo Sarrazin selbst will sich noch nicht geschlagen geben. Sein Anwalt kündigte an, Sarrazin werde Berufung einlegen und notfalls durch alle Instanzen bis zum Bundesgerichtshof und zum Bundesverfassungsgericht gehen ."Das kann fünf bis sechs Jahre dauern", sagte Sarrazin dem "Tagesspiegel".

Sarrazin ist seit 1974 SPD-Mitglied. Bekanntheit erlangte er in den Jahren nach 2002, als er als Finanzsenator der Stadt Berlin einen harten Sparkurs verordnete. Noch heftiger reagierte die Öffentlichkeit auf Sarrazins Positionen in der Wirtschafts- und Sozialpolitik. Seine Bücher, vor allem "Deutschland schafft sich ab" (2010) und "Feindliche Übernahme" (2018), sorgten für heftige Kontroversen. Sarrazins Thesen wurden als islamfeindlich und rassistisch kritisiert. Baden-Württembergs SPD-Landeschef Andreas Stoch mahnte indes in Richtung AfD: "Die pseudokonservative Seite kann sich etwaige Krokodilstränen dazu übrigens sparen. Als Märtyrer taugt Sarrazin nun wirklich nicht." Zuvor hatte der AfD-Landesverband in Berlin den Ex-Finanzsenator Sarrazin zur Mitarbeit eingeladen.