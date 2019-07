Toben auf dem neuen Spielplatz

Eva-Martina Weyer

Wartin (MOZ) Der Dorfspielplatz in Wartin ist eingeweiht worden. Die Kinder dieses Casekower Ortsteiles toben und spielen dort voller Freude. Der Eigentümer des Spielplatzes, die Gemeinde Casekow, hatte 5000 Euro im Haushaltsplan bereitgestellt. Der Dorfverein Wartin schrieb Sponsoren an, machte mit bei der Fanta-Initiative und Bürger des Ortes haben gespendet. Dadurch wurde genügend Geld aufgebracht, um drei Spielgeräte kaufen zu können. Die Erdarbeiten hatte die WLG Wartin übernommen. Die Schwedter Firma "Grüner Flor" beendete die Bauarbeiten pünktlich und der TÜV hat den Spielplatz freigegeben. Bei der feierlichen Einweihung konnten es die Mädchen und Jungen kaum erwarten, sich auf den Spielgeräten auszutoben. Bunt geschminkt haben sie diesen Tag begangen. Mit dem Spielplatz wurde ein Treffpunkt geschaffen, an dem Kinder und Eltern zusammenkommen können. Der Dorfverein will sich für die Erweiterung des Platzes einsetzen. Das nächste Ziel ist eine Tischtennisplatte für die Jugendlichen. Der Verein dankt allen fleißigen Helfern, Kuchenbäckern und dem Eventservice Borchhardt.