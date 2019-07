Das Weiterkommen im Visier

Dirk Schaal

Eberswalde (MOZ) In der Redaktion des Oranienburger Generalanzeigers wurden am Donnerstag die Paarungen im Fußball-Kreispokal bei den Frauen und Männern gezogen. Außen vor blieben die Landesklasse-Mannschaften, die mit einem Freilos in den Wettbewerb starten. Bis auf die SG Storkow, die per Losentscheid gegen den 1. FC Finowfurt den Kürzeren zog, haben auch alle Kreisoberligisten in der 1. Runde spielfrei.

Angesetzt ist die Auftaktrunde bei den Männern für das Wochenende 10. und 11. August, also eine Woche vor dem Ligaauftakt. Die Frauen bestreiten ihre Vorrunde am 18. August, bevor es dann mit acht Mannschaften in die erste Kreispokalrunde geht.

Frauen, Vorrunde

SG Mildenberg – Birkenwerder BC

SpG Ladeburg/Eberswalde – Forst Borgsdorf II

Lok Eberswalde – SG Wandlitz/Basdorf

Männer, 1. Runde:

Badingen – Wandlitz II

Beetz/Sommerfeld – TuS Sachsenhausen III

Bredereiche – Häsen

Burgwall – FC Kremmen II

SV Fürstenberg II – Rot-Weiß Flatow

FSV Germendorf II – Grün-Weiß Bergfelde II

Fortuna Grüneberg II – SG Mildenberg II

FSV Hohenbruch – Löwenberger SV

SC Klein-Mutz – SG Storkow

Löwenberger SV II – PSV Zehlendorf

FC Marwitz – Blau-Weiß Leegebruch II

Großwoltersdorf – Birkenwerder II

Häsener SV II – Fortuna Grüneberg

Eintracht Gransee – Eintracht Bötzow II

SV Friedrichsthal II – SV Fürstenberg

SpG Krewelin/Zehdenick II – SV Glienicke

FSV Basdorf – SV Mühlenbeck

SV Oberkrämer II – FSV Forst Borgsdorf II

Grün-Weiß Bärenklau – FSV Germendorf

FC Falkenthaler Füche II – SC Oberhavel Velten II

FC Hennigsdorf II – Fortuna Glienicke II

Eberswalder SC II – Spechthausen

Finowfurt II – Lok Eberswalde

SpG Finow/Lichterfelde II – Eberswalder SC

SG Union Klosterfelde II – SV Tornow

FV Liebenwalde II – Titania Kruge

SG Niederfinow – Zühlsdorf

SpG Oderberg/Lunow II – BSV Blumberg

SG Storkow II – Rot-Weiß Werneuchen

Zehlendorf II – Groß Schönebeck/Zerpenschleuse

Zühlsdorf II – Schönow II

Hirschfelde – Joachimsthal II

Biesenthal – SC Althüttendorf

Schwanebeck – Lok Eberswalde II

Liepe – Brodowin

OSV Eberswalde – SV Beiersdorf

Oderberg/Lunow – Friedrichswalder SV

Finow/Lichterfelde – Zepernick II

Ahrensfelde III – Melchow/Grüntal

BW Ladeburg – Einheit Bernau II

Freya Marienwerder – Fortuna Britz II