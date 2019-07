Warten, bis die Arznei kommt

Hajo Zenker

Berlin (NBR) Wir rennen den Medikamenten permanent hinterher." So oder so ähnlich klingt es immer wieder, wenn man mit Apothekern über die Liefersituation spricht.

Dass man nicht alles vorrätig haben kann und deshalb etwas bestellt wird, sei klar. Dass immer mal wieder Arznei aus anderen Ecken Deutschlands beschafft werden muss, sei nicht neu. Dass beim Großhandel aber ein bestimmtes Mittel gar nicht mehr zu bekommen sei, nehme jedoch enorm zu. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) listet aktuell 470 Medikamente auf, für die es 2019 Lieferengpässe über Wochen oder Monate gibt oder gab. Gängige Antibiotika, Schmerzmittel, Blutdrucksenker sind darunter.

Das Dilemma begann, so sehen es viele Apotheker, 2007, als die Krankenkassen begannen, mit den Arzneimittelproduzenten Rabattverträge abzuschließen. Das geht so: Die Kassen schreiben die Verträge aus, dabei sagen Pharmahersteller einen satten Nachlass auf den offiziellen Apothekenpreis zu. Im Gegenzug nutzt die Kasse für ihre Versicherten nur das Präparat dieser Anbieter. Der niedrigste Preis gewinnt. Die Laufzeit beträgt zwei Jahre. 2018 haben laut Bundesgesundheitsministerium die Krankenkassen so 4,4 Milliarden Euro Nachlass erhalten. Nach Angaben des Lobbyverbandes Pro Generika zahlten die Kassen den Herstellern nur sechs Cent pro Tagesration eines Generikums, während ein patentgeschütztes Präparat mit 4,38 Euro zu Buche schlage.

Generika sind Nachahmerpräparate, die nach Patentablauf viel billiger als das Original angeboten werden. Acht von zehn verschriebenen Medikamenten sind Generika. Gut ein Drittel der Rabattverträge schließen die Kassen mit nur einem einzigen Anbieter ab. Für Pro Generika treibt das die Branche immer weiter in die Monopolisierung. Die Rabattverträge, sagt Geschäftsführer Bork Bretthauer, hätten "zu massivem Kostendruck und zu einer bedrohlichen Marktverengung geführt". So werde Methotrexat, das gegen Krebs und Rheuma eingesetzt wird, zu 97 Prozent von nur drei Herstellern produziert. Auch der Versorgungsengpass beim Wirkstoff Oxytocin, der bei der Versorgung von Gebärenden im Kreißsaal benötigt wird, sei auf "die Marktverengung auf nur zwei Anbieter" zurückzuführen – einer davon konnte zeitweise nicht liefern. Ein weiteres Problem: Hersteller, die nicht den Zuschlag erhalten haben, reduzieren ihre Produktion drastisch oder stellen sie bis zur nächsten Ausschreibung ein. Das bedeutet, dass kein Ersatz zur Verfügung steht, wenn der Rabattpartner der Krankenkasse nicht lieferfähig sein sollte.

Pharma-Chef will Rabatt-Verbot

Auch für den Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie zieht "das Kassen-Prinzip, die größtmögliche Einsparung zu erzielen, immer häufiger versorgungskritische Situationen nach sich", meint Vorstandschef Martin Zentgraf. Er fordert ein Rabatt-Verbot für versorgungsrelevante Wirkstoffe – also Stoffe, die von nur drei oder weniger Unternehmen angeboten werden.

Die Krankenkassen sehen das anders. Von der AOK heißt es, "globale Arzneimittel-Lieferschwierigkeiten haben nichts mit Rabattverträgen zu tun". Engpässe hätten meist technische Ursachen im Produktionsablauf. Sprecher Kai Behrens nennt als Beispiel das Schmerzmittel Ibuprofen. Das Lieferproblem sei Folge eines Produktionsstopps wegen eines defekten Teiles bei BASF in Texas, weshalb die anderen fünf Hersteller den Ausfall auffangen müssten. Dazu komme der Bedarf aus den Grippewellen.

Von 63 Wirkstoffen, die in diesem Frühjahr als Mangelware gelistet waren, hätten lediglich bei sieben Rabattverträge bestanden. Allerdings räumt Behrens ein, dass bei besonders häufig verordneten Wirkstoffen die AOK zum Teil von einem auf drei Hersteller gewechselt habe, um Probleme zu minimieren. Laut Behrens werden 161 verschreibungspflichtige Wirkstoffe des Generikamarktes von weniger als vier Unternehmen angeboten. Laut der Unternehmensberatung Roland Berger kommen bei Antibiotika mehr als 80 Prozent von außerhalb der EU, zumeist aus China und Indien. Teilweise gebe es nur zwei oder drei relevante Produzenten. Grund sei der Preiskampf.

Für Friedemann Schmidt, Präsident der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, häufen sich in der Arzneimittelversorgung die Probleme. "Das bereitet uns große Sorgen."