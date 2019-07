Führung mit Schmetterlingen

Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (Oder) (MOZ) Einer Schmetterlings-Führung kann am Sonntag um 10 Uhr und am Mittwoch um 14 Uhr beigewohnt werden. Dazu lädt die Obstbäuerin Claudia Schernus ein. Treffpunkt ist jeweils die Straßenbahnhaltestelle Markendorf. Die Wanderstrecke beträgt etwa 3 Kilometer.

"Wir haben noch keine Anzeichen für den Rückgang von Insekten wie z.B. Wildbienen oder Schmetterlinge beobachtet", sagt Schernus. Gründe dafür seien eine gute Ausgangslage, sowohl die natürliche Struktur betreffend als auch die seit Jahrzehnten ergriffenen Maßnahmen (Baum- und Heckenanpflanzungen an Wegen und Feldrändern, Blühwiesen, Nistkästen usw.), die gute Zusammenarbeit der Obstbauern mit dem Naturschutzbund (Nabu) vor Ort (Anlegen eines Teiches, Streuobstwiesen, Blühwiesen) und die Bewirtschaftung der Flächen mit Obst.

In den Monaten Juni und Juli können etwa 10 bis 20 Schmetterlingsarten gleichzeitig beobachtet werden. Mit etwas Glück kann auch der seltene Schillerfalter fotografiert werden. Anmeldungen zur Führung entweder in der Volkshochschule oder am Obststand am Oderturm.