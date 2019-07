Obst und Gemüse auf Tour

Jörn Tornow

Kossenblatt (MOZ) Eine rollende Kaufhalle versorgt Kunden auf den Dörfern. Auch in Kossenblatt machen die Wagen regelmäßig Halt. Astrid Pöhl (l.) ist Stammkundin bei Mandy Altkuckatz, einer Obst- und Gemüsehändlerin aus Guhlen. Die Verkäuferin weiß genau auf welche Produkte Astrid Pöhl aus ist. Sie kauft immer Obst und Gemüse für die Kinder der Kita Pfiffikus. Einen weiten Weg hat sie nicht – das Gemüseauto hält direkt am Kindergarten an. Trotz des kurzen Weges kommt sie mit Bollerwagen, weil sie immer sehr viel einkauft. Die Gemüsehändlerin fährt im Konvoi mit einem Bäcker und einem Fleischer. Sie machen das schon seit dem Jahr 1990. Jeden Dienstag und Sonnabend halten sie um 12 Uhr in Kossenblatt an.