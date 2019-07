Wohnungen auch für Gäste der Mieter

Annette Herold

Erkner (MOZ) Im Untergeschoss Platz für Feierlichkeiten und Gäste: Mit dem Umbau des Hauses Friedrichstraße 23 erweitert die Wohnungsgesellschaft Erkner (WGE) ihr Angebot an Gästewohnungen. Das kündigt WGE-Geschäftsführerin Susanne Branding an.

Es gehe darum, Mietern mit kleinen Wohnungen die Möglichkeit für Feiern zu schaffen, sagt sie. Zum Hof soll ein Raum mit Terrasse entstehen, in dem Platz ist für eine lange Festtafel. Gäste, die dort auch übernachten, können auf Klappbetten schlafen. Über Gästewohnungen verfügt die Wohnungsgesellschaft noch in Neu Buchhorst und in der Karl-Tietz-Straße. Sie werden von Menschen genutzt, die bei WGE-Mietern zu Gast sind, aber auch von für das Unternehmen tätigen Monteuren, wie Susanne Branding berichtet.

Fertigstellung 2020

Das umfangreiche Umbauvorhaben Friedrichstraße 23 soll bis zum Frühjahr kommenden Jahres fertiggestellt sein. 5,5 Millionen Euro werden in das Haus investiert, das bisher aus Einraumwohnungen und Gewerbeeinheiten bestand. Jetzt entstehen 40 Zwei- und Dreizimmerwohnungen.

Vermietet wird noch nicht, Interessenten können sich aber schon melden. Für die Flure schwebt Susanne Branding eine Remineszenz an das alte Erkner vor: Historische Fotos des 1944 zu großen Teilen zerstörten Orts sollen vergrößert und Mieter wie Besucher daran erinnern, wie es einmal im Zentrum ausgesehen hat.