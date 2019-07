Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) macht während seiner aktuellen Wahlkampftour vor den Landtagswahlen am 24. Juli in Müllrose Station. Gemeinsam mit der Landtagskandidatin Christiane Barcikowski aus Neuzelle lädt er dort zu einem Bürgergespräch ein. Die öffentliche Veranstaltung beginnt um 18 Uhr im Restaurant "Villa del Lago", Beeskower Straße 33 (Strandbad). "Wir werden Ihnen unsere Ideen für die Zukunft des Landes Brandenburg vorstellen und stehen für Ihre Fragen bereit", schreibt Dietmar Woidke in der Einladung an alle interessierten Bürger. " Gern können Sie Freunde, Nachbarn und Bekannte mitbringen."

Der Brandenburger Ministerpräsident ist seit dem 9. Juli auf Wahlkampftour unter dem Titel "Ein-Brandenburg-Tour". Weitere Station im Landkreis Oder-Spree ist der Marktplatz in Fürstenwalde am 14. August

In Brandenburg wird am Sonntag, dem 1. September, ein neuer Landtag gewählt. Dietmar Woidke war nach dem Rücktritt von Matthias Platzeck am 28. August 2013 zum Ministerpräsidenten gewählt worden.