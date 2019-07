Thomas Berger

Strausberg 70 und 30 sind 100. Das ist keine höhere Mathematik. Sondern nur das Resultat dessen, wenn man zusammenzählt, dass jenes politische Gebilde im Osten Deutschlands namens DDR vor 70 Jahren auf der Landkarte auftauchte und vor 30 wieder verschwand. Nicht alles war schlecht, bestand aus Mangelwirtschaft, Stasi-Spitzeln, fehlender Kritikfähigkeit. Und es gibt auch Kulturgüter, die aus jenen Tagen erhaltenswert sind. Zum Beispiel all die frühen FDJ-Lieder, bei denen sich die Anwesenden in der Begegnungsstätte der Volkssolidarität am Mittwoch erstaunlich textsicher zeigten. Mitsingen war die Devise, als Erika und Manfred Schulz, immer noch nicht auftrittsmüde, nun als Lenchen und Linchen den Auftakt einer dreiteiligen Reihe gestalteten.

Die Zwischentexte zu "Aufbaulied", "Kleine weiße Friedenstaube" oder dem von Eisler zu einem Becher-Gedicht für die Weltfestspiele der Jugend 1951 komponierten "Auf den Straßen, auf den Bahnen" bildeten kabarettistische Texte der ersten "Distel"-Jahre. Sowie, passend zur Hitze vor wenigen Tagen, "Drama in Sekt" des einstigen Eggersdorfer Satirikers Hans-Joachim Riegenring.