Zählertausch am Abend

MOZ

Bernau (MOZ) An zwei Tagen in der Woche bieten die Bernauer Stadtwerke jetzt auch bis 18 Uhr Termine zum Zählertausch und Hausanschluss an. Zu den Aufgaben der 45 Mitarbeiter aus dem Technischen Service zählen unter anderem der Zählerwechsel und -einbau sowie die Wartung der Hausanschlüsse für Strom, Gas, Fernwärme und Wasser ‒ letzteres im Auftrag des örtlichen Wasserverbands. Weil immer mehr Bernauer Termine auch nach ihrem Feierabend vereinbaren möchten, haben die Stadtwerke die Zeiten ausgeweitet. Die Mitarbeiter sind nun neben dienstags auch mittwochs länger unterwegs: von 6.30 bis 18 Uhr statt bisher von 7.30 bis 16 Uhr. Möglich machen das auch verbesserte interne Prozesse. Wer Fragen zum Zählerwechsel oder zum Hausanschluss hat oder einen Termin vereinbaren möchte, wendet sich an den Kundenservice unter 03338 61399.