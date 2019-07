Regen bringt bei Brand in der Lieberoser Heide Entspannung

dpa

Lieberose (dpa) Bei dem Brand in der Lieberoser Heide (Dahme-Spreewald) hat Regen Entspannung gebracht.

"Seit vier Uhr regnet es, das spielt uns in die Karten", sagte ein Sprecher der Feuerwehr Freitagmorgen. Zwei am Vortag angeforderte Löschhubschrauber wurden wieder abbestellt. Weitere Angaben zum Brand auf den ehemaligen Truppenübungsplatz in der Brandenburger Niederlausitz konnte die Feuerwehr am Morgen nicht machen.

Die Feuerwehr hatte am Donnerstag Schwierigkeiten, kleinere Schwelbrände auf einer Fläche von 100 Hektar zu löschen. Auf den Zufahrtswegen gefundene Munition erschwerte die Arbeit der Feuerwehrleute. Ein 500 Meter Sperrradius um den Fundort zweier Granaten wurde eingerichtet. Die Löschfahrzeuge mussten die Sperrzone umfahren. Ein Löschhubschrauber der Bundespolizei übernahm den größten Teil der Löscharbeiten.