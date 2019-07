Markus Kluge

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Die Badefreude in den Seen der Region ist derzeit getrübt. Laut der Untersuchung des Landkreises sind jetzt Blaualgen im Molchowsee und im Königsberger See festgestellt worden.

Blaualgen, die sich wie ein blau-grünlicher Teppich auf dem Wasser ausbreiten, können bei Hautreizungen, Quaddeln oder Ohrenschmerzen auslösen. Bei Verschlucken drohen Übelkeit, Durchfall und Fieber. Im Ruppiner See sind keine Blaualgen mehr entdeckt worden. Dort und im Grienericksee wird das Wasser durch die normale Algenblüte eingetrübt.