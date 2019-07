Bekämpfung der Ratten am Ruppiner See dauert an

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Kein Durchkommen herrscht noch immer am Neuruppiner Schwanenufer direkt am Ruppiner See. Dort und an den Wallanlagen nahe dem Tempelgarten werden noch immer Ratten bekämpft.

Giftköder sind dafür ausgelegt worden. Solange der Schädlingsbekämpfer keinen deutlichen Rückgang der Rattenpopulation feststellt, bleibt die Sperrung dieser beiden Gebiete bestehen, erklärt Stadtsprecher Heiko Rähse. Vor allem am Schwanenufer wird vermutet, dass liegen gelassener Müll von Badegästen dazu geführt hat, dass sich die Nager dort wohl fühlen. Rähse zufolge wird der Stadtservice bei höheren Temperaturen nun öfter seine Runden an den Badestellen drehen, um dort Müllberge zu verhindern.