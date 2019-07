Viel Ärger für 18-jährigen Autofahrer

HGA

Hennigsdorf (MOZ) Eine Reihe von Strafanzeigen hat ein 18-jähriger Autofahrer jetzt am Hals, der am Donnerstagnachmittag von der Polizei in Hennigsdorf Nord kontrolliert wurde.

Durch einen Bürgerhinweis war am Nachmittag bekannt geworden, dass der Mann ohne Fahrerlaubnis mit einem Peugeot durch die Gegend fährt. Kurz darauf trafen Polizisten den Autofahrer mit dem Peugeot in einer Parktasche an der Reinickendorfer Straße an. Dort gestand der 18-Jährige, das Fahrzeug unerlaubt gesteuert zu haben. Damit aber nicht genug.

Bei der Überprüfung des Fahrzeugs stellte sich heraus, dass die Kennzeichen am Auto eigentlich zu einem Ford S-Max gehören. Der Peugeot selbst war bereits stillgelegt worden.

Der 18-Jährige, der der Polizei wegen ähnlicher Straftaten bereits hinlänglich bekannt ist, wurde wegen Urkundenfälschung, Fahrens ohne Führerschein und Haftpflichtversicherung sowie eines Verstoßes gegen die Abgabenordnung angezeigt.