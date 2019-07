Tilman Trebs

Zehdenick (MOZ) Erheblichen Sachschaden richteten am Donnerstagnachmittag zwei Pferde in Zehdenick an.

Wie die Polizei am Freitag auf Nachfrage berichtete, waren die Tiere gegen 15.30 Uhr in der Dammhastraße beim Entladen ihrer Kutsche durchgegangen. In der Folge seien durch das herrenlose Gespann fünf Autos demoliert worden, sagte Polizeisprecherin Ariane Feierbach. Der Kutscher konnte seine Pferde später wieder einfangen. Der Sachschaden beläuft sich an ersten Schätzungen der Polizei auf rund 21 000 Euro.